Son Dakika Haberleri: HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil'e gözaltı
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HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil'e gözaltı

1 saat önce

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil'e gözaltı, System.String[]
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Halkların Demokratik Partisi, belediye başkan adayı, Nurşat Yeşil, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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