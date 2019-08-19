HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil'e gözaltı
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Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:54 Kaynak: AA
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil
'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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