Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu İstanbul'da ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu İstanbul'da ilan etti

24.09.2022 20:48
Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu İstanbul'da ilan etti

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonunun oluşturduğu "Emek ve Özgürlük İttifakı" düzenlenen etkinlikle kuruluşunu duyurdu.

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonunun oluşturduğu "Emek ve Özgürlük İttifakı" düzenlenen etkinlikle kuruluşunu duyurdu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kuruluş deklarasyonuna siyasi partilerin temsilcileri, parti üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında ittifakın kuruluş ilkeleri okundu. Açıklanan deklarasyonda, "Bu değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

İttifakın, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"???????Türkiye halkları ayrımcılığa, nefret söylemine, kutuplaşmaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasına sıkışmış bir egemen siyasete mahkum değildir. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, demokrasinin önündeki tüm kilitleri hep birlikte açmaya geldiklerini ifade ederek, "Hedefimiz, gerçek demokrasi, yolumuz üçüncü yoldur. Çözüm için gerekli olan irade de coşku da kararlılık da bizdedir, bu salondadır, sizlerdedir, hepimizdedir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "Onarıcı bir adaleti, kanayan tüm yaralarımızı sarmak için hayata geçirmek için geliyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, ağaçlarımızı talandan kurtarmak için geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da halkın izleyici değil müdahil ve özne olacağı bir sürecin adımını attıklarına değinerek, "Bugün bir ittifakı ilan ediyoruz. Dışarıdan bakanlar diyebilir ki Türkiye'de artık yeni bir ittifak daha var. Oysa unutulmaması gereken bir şey var: Biz Türkiye'nin en yeni ittifak olabiliriz ama bu toprakların en köklü ittifakıyız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya Erdoğan: 'Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı. Erdoğan: 'Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı.
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, İşçi Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu İstanbul'da ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:46 Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:32 Ortaköy'de takım elbiseli güvenlikler dehşet saçtı! 1'i kadın 3 kişi dakikalarca darbedildi
17:32 Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 20:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu İstanbul'da ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement