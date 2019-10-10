Son Dakika Haberleri: HDP: Türkiye tek taraflı olarak "bu işgal girişimi ve savaşa" son vermeli
Son Dakika Dünya HDP: Türkiye tek taraflı olarak 'bu işgal girişimi ve savaşa' son vermeli

HDP: Türkiye tek taraflı olarak "bu işgal girişimi ve savaşa" son vermeli

52 dakika önce

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na bir an önce son vermesi gerektiğini belirterek Suriye topraklarından çekilmeleri çağrısında bulundu

HDP: Türkiye tek taraflı olarak

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na tek taraflı olarak bir an önce son vermesi gerektiğini belirterek Suriye topraklarından çekilmeleri çağrısında bulundu.


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli parti üyeleri ve HDP milletvekilleriyle birlikte yaptığı açıklamada hükümeti hedef aldı ve Türkiye'nin operasyonunu "işgal girişimi" olarak niteledi.

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Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:36 
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