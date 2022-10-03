Murat Sarısaç: Van'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçilerinin Avlanması İçin Açılan İhale Derhal Geri Çekilmeli

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Van'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerinin avlanması amacıyla açılan ve 5 Ekim'de yapılacak olan ihalenin geri çekilmesi için çağrı yaptı. Sarısaç, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Dağ keçilerinin katledilmesini 'av turizmi' olarak görmenizin sebebi nedir? Dağ keçileri, kültür ve inanç dünyasının da bir parçasıyken sadece 'gelir kalemi' olarak mı görülmektedir" diye sordu.

Murat Sarısaç, Van'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerinin avlanması amacıyla açılan ihaleyle ilgili Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Van'daki dağ keçilerinin 'av turizmi' kapsamında öldürülmesini ve bunun 'gelir kalemi' olarak görülmesini eleştiren Sarısaç, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İHALE DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ"

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Van'ın Norduz bölgesi Pagan Dağı'nda yaşayan dağ keçilerinin avlanmasına ilişkin ihalesinin 5 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı kamuoyuna yansımıştır. Kürtlerin 'Pezkovi' dediği ve mitolojide kutsal saydığı dağ keçilerinin 'av turizmi' kapsamında katledilmesi amacıyla yapılacak ihalenin bedeli de 30 bin TL olarak belirlenmiştir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerinin avlanması kesinlikle yasak olsa da bizzat siyasi iktidarın eliyle yasal çerçeve oluşturularak teşvik edilmesi kabul edilmez. Çünkü dağ keçilerinin avlanması yasağı istisnalar oluşturularak ihlal edildiği gibi kaçak avcılığın da önü açılmaktadır. Özellikle 'av turizmi' denilerek dağ keçilerinin katledilmesinin bir 'gelir kalemi' olarak görülmesi, anlaşılır bir yaklaşım değildir. Daha önce de Dersim, Bingöl ve Adıyaman'da gündeme gelen skandal ihaleler, toplumun gösterdiği tepkiyle iptal edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükenen canlılara yönelik koruma mevzuatını güçlendirmesi gerekirken Van'da da benzer bir ihaleyi açmaktan imtina etmemiştir. Dolayısıyla Bakanlığın, dağ keçilerinin avlanmasının turizm veya spor olarak gören anlayışını değiştirerek söz konusu ihaleyi derhal geri çekmesi gerekmektedir."

Sarısaç, Bakan Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

"Dağ keçilerinin (Pezkovi) katledilmesini 'av turizmi' olarak görmenizin sebebi nedir? Dağ keçileri, kültür ve inanç dünyasının da bir parçasıyken sadece 'gelir kalemi' olarak mı görülmektedir?

Van'da dağ keçilerinin 'av turizmi' kapsamında öldürülmesine yönelik 5 Ekim 2022 tarihinde yapılacak ihalenin iptal edilmesi gündemde midir? Yurttaşların söz konusu ihaleye karşı tepkisinden haberdar mısınız?

Van'da yaşayan dağ keçilerinin korunması ve yaşam alanlarının geliştirilmesi amacıyla alınan tedbirler nelerdir?

Van ili sınırları dahilinde yaşayan dağ keçilerinin sayıları bilinmekte midir? 2012 yılından önerge tarihine kadar dağ keçilerinin sayılarının yıllara göre dağılımı nedir?

Van'da dağ keçilerinin avlanmasına ilişkin 2012'den önerge tarihine kadar açılan ihale sayısı kaçtır? Söz konusu ihalelerden elde edilen toplam gelir ne kadardır?

Van'da 2012'den önerge tarihine kadar kaçak avcılık ve 'av turizmi' ile katledilen dağ keçisi sayısı kaçtır? Bunun yıllara göre dağılımı nedir?"