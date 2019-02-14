Son Dakika Haberleri: HDP ve CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Cevheri'yi destekleyecek

HDP ve CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Cevheri'yi destekleyecek

1 saat önce

HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi.

HDP ve CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Cevheri'yi destekleyecek, System.String[]
HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:35 

Sabahattin Cevheri, Şanlıurfa, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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