HDP ve CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Cevheri'yi destekleyecek
1 saat önce
HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi.
HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:35
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