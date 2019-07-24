HDP ve DBP'lilere yönelik Mardin merkezli terör operasyonu

Mardin merkezli 2 ilde başlatılan terör operasyonunda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 2 ilde başlatılan terör operasyonunda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince parti binaları ile bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi Meclis üyesi Gülşen Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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