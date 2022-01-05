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HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor - Son Dakika

HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor

05.01.2022 14:02

HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 857'nci gününde de devam ediyor.

HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 857'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti 857'inci gününde sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde'nin annesi Esmer Koç, kızına dönme çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

"Çocuğumu PKK ve HDP kandırıp dağa kaçırdı"

2 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ben evladımı istiyorum, onun için buradayım" diye konuştu.

HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor
HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor
HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor
HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor - Son Dakika


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