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HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor
6 saat önce
Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımların bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.
Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımlarının bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.
HDP Merkez Yürütme Kurulundan pazar günü yapılan açıklamada, "Valilik, köyleri arayarak hükümet bağlantılı olmayan yardımların alınmamasını emretmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:28
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