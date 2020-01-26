HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor - Son Dakika Dünya

HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımların bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.

HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımlarının bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.


HDP Merkez Yürütme Kurulundan pazar günü yapılan açıklamada, "Valilik, köyleri arayarak hükümet bağlantılı olmayan yardımların alınmamasını emretmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Deprem, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:28 
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