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HDP'ye 500 polisli terör operasyonu

7 saat önce

HDP'ye 500 polisli terör operasyonu Koç başı ile girilen adreslerde didik didik arama yapıldı HDP il Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındıGAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma...

HDP'ye 500 polisli terör operasyonu

Koç başı ile girilen adreslerde didik didik arama yapıldı

HDP il Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP'ye şafak vakti operasyon düzenlendi. Helikopter ve drone destekli 500 polisin katıldığı operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve bazı parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP'ye yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti belirlenen adreslere özel hareket ekipleri desteğiyle baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları açılan adreslere giren ekipler, adresleri didik didik aradı. Helikopter ve drone destekli yapılan operasyona 500 polis katılırken, HDP il ve ilçe binalarında da aramalar yapıldı. Partinin il ve ilçe binaları etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polisin adreslerdeki aramaları sürerken aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polisin, adreslerde aramaları sürüyor.

HDP'ye 500 polisli terör operasyonu

Halkların Demokratik Partisi, Müslüm Kılıç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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