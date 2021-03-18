HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (3) - Son Dakika

HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (3)

18.03.2021 16:28
HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (3), System.String[]

GARA'DAKİ HDP'Lİ VEKİL DE İDDİANAMEDEYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP kapatma davası iddianamesine, terör örgütü PKK ile HDP'liler arasındaki ilişkiler, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadeleriyle aktarıldı.

GARA'DAKİ HDP'Lİ VEKİL DE İDDİANAMEDE

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP kapatma davası iddianamesine, terör örgütü PKK ile HDP'liler arasındaki ilişkiler, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadeleriyle aktarıldı. Terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 kişiyi Gara'da şehit etmesi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'i 9 Haziran 2019 yılında bölgede gördüğünü anlatan teröristin ifadesi de kapatma davası iddianamesinde yer aldı.

İddianamede, "Kamuoyunda 'Gara Operasyonu' olarak bilinen ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyon sırasında bir mağarada rehin tutulan 13 silahsız vatandaşımızın PKK tarafından hunharca katledilerek şehit edilmesinden sonra da davalı parti kanadından bu katliamı gerçekleştiren terör örgütü her zaman olduğu gibi yine kınanmamıştır. Hatta davalı partinin milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlarla bırakın terör örgütünü kınamayı tek bir kelime ile eleştirmezlerken devleti suçlamışlardır. Hatta 25, 26 ve 27'ncı dönem HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in önceki tarihlerde 'Gara' bölgesine gidip, PKK'lı teröristlerle görüştüğü açık kaynaklara yansıyan bilgiler arasındadır" denildi.  TERÖRİSTLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDEİddianamede HDP'li Taşdemir ile ilgili teröristlerin verdiği ifadelere de yer verildi. Terör örgütü üyesi S.B.'nin ifadesinde, Dirayet Dilan Taşdemir'in yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adadığını belirttiği aktarıldı. HDP kapatma davası iddianamesine giren ifadesinde S.B., "HDP içerisinde siyaset yapan Belediye Başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini söylebiliriz. Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde adı BDP, HDP olan yasal siyasi partilerin adayları terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlendi. Örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmeleri sağlandı. Bu sayede terör örgütü adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak Meclis'e girmeleri sağlandı" dedi. 'Ulaş' kod adlı teröristin, "Kadro mensubudur. 2009 yılı öncesine Irak'ın kuzeyine illegal yollardan gitti. Kandil alanında kadın örgüt yapılanması tarafından verilen ideolojik eğitimler aldı. Kandil'de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekreteryası olarak görev yaptı" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı. İkna yoluyla teslim olan terörist M.U. ise iddianamedeki ifadesinde, 9 Haziran 2019'da Irak'ın Mahmur alanına 'Pirdoğan', 'Özgür Çiya', 'Arin' kod adlı terör örgütü mensuplarıyla birlikte geçtiğini, araçta kod isimlerini hatırlamadığı 3 erkek örgüt mensubunun daha olduğunu, herkesin yanında silah ve teçhizatların bulunduğunu, Gara alanında 1,5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduklarını, bu araçtan sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği Taşdemir'in indiğini ve kendi araçlarına bindiğini, Taşdemir'in sivil kıyafetli olduğunu, yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğunu, yaklaşık 1 saat yolculuktan sonra Mahmur kampına vardıklarında araçtan indiğini ve başka bir araç tarafından alındığını belirtti.685 KİŞİYE SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ İddianamenin sonuç kısmında HDP'nin temelli kapatılmasına, partinin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılmasına varsa banka hesabında blokesine ve Hazine yardımı ödenmiş ise aynı miktarın Hazineye iadesine karar verilmesi talep edildi. Partiye üye kayıtlarının durdurulmasının da talep edildiği iddianamede 685 kişi hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesi istendi.

Hilal ÖZTÜRK/ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, Terör, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (3) - Son Dakika


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