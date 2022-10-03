HDP'ye kepenk kapatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'inci gününde - Son Dakika
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HDP'ye kepenk kapatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'inci gününde

03.10.2022 11:54

HDP'ye kepenk kapatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'inci günündeDİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 127'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

HDP'ye kepenk kapatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'inci gününde

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 127'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini bin 127 gündür sürdürüyor. Kars'tan oğlu Faruk Taşçı için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 4 yıl önce oturma eylemine başladı.

HDP'ye kepenk kapattıklarını söyleyen Taşçı, "Kars'tan oğlum Faruk Taşçı için evlat nöbetine geldim. 9 senedir oğlumu ne gördüm ne de sesini duydum. Peşini bırakmayacağım. 4 senedir burada evlat nöbetindeyim. 38 çocuk burada ailesine kavuştu. Eğer oğlum beni görüp ve duyuyorsa buradan ona sesleniyorum. Kimseden korkma gel devletimize teslim ol. Herhangi bir ceza yok. Oğlum benim kapım sana her zaman açık. Damla kardeşin ve baban seni çok özledi. Hepsi sen evde bekliyorlar. Ben senin peşini bırakmadım ve bırakmayacağım. Gelirsen buraya eline kına yapıp askere göndereceğim. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. HDP'ye kim oy veriyorsa aynı katliama ortaktırlar. Buradaki binalarının kepengini kapattık. İnşallah kepenklerinin hepsini kapatacağız" ifadelerinde bulundu.

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP'ye kepenk kapatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'inci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'ye kepenk kapatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'inci gününde - Son Dakika
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