HDP'ye kepenk kapattıran ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'ye kepenk kapattıran ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde

03.10.2022 11:15
HDP'ye kepenk kapattıran ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 127'nci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 127'nci gününde kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemlerini bin 127 gündür sürdürüyor. Kars'tan, oğlu Faruk Taşçı için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 4 yıl önce oturma eylemine başladı.

HDP'ye kepenk kapattıklarını söyleyen Taşçı, "Kars'tan oğlum Faruk Taşçı için evlat nöbetine geldim. 9 senedir oğlumu ne gördüm ne de sesini duydum. Peşini bırakmayacağım. 4 senedir burada evlat nöbetindeyim. 38 çocuk burada ailesine kavuştu. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsa buradan ona sesleniyorum. Kimseden korkma gel, devletimize teslim ol. Herhangi bir ceza yok. Oğlum, benim kapım sana her zaman açık. Damla kardeşin ve baban seni çok özledi. Hepsi seni evde bekliyor. Ben senin peşini bırakmadım ve bırakmayacağım. Gelirsen buraya eline kına yapıp askere göndereceğim. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. HDP'ye kimler oy veriyorsa aynı katliama ortaktırlar. Buradaki binalarının kepengini kapattık. İnşallah kepenklerinin hepsini kapatacağız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi HDP'li vekiller, Adalet Bakanlığı'na yürüdü HDP'li vekiller, Adalet Bakanlığı'na yürüdü Mithat Sancar: 'Büyüyen Mücadele, İktidarı Panikletiyor, Rejimi Telaşlandırıyor Ama Bunların Hepsi Nafiledir. Korkunun Ecele de Faydası Yoktur' Mithat Sancar: 'Büyüyen Mücadele, İktidarı Panikletiyor, Rejimi Telaşlandırıyor Ama Bunların Hepsi Nafiledir. Korkunun Ecele de Faydası Yoktur'
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP'ye kepenk kapattıran ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:37:13. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'ye kepenk kapattıran ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement