Hdp'ye Polis Baskını: 3 Gözaltı
12 dakika önce
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemi başlatan HDP'li milletvekili Leyla Güven'e destek vermek için bir grup, partilerinin Diyarbakır il binasında açlık grevi eylemi başlattı. Sabah saatlerinde binaya gelen güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevine katılan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyet binasına götürüldü. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:15 Kaynak: İHA
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