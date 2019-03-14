Son Dakika Haberleri: Hdp'ye Polis Baskını: 3 Gözaltı

Hdp'ye Polis Baskını: 3 Gözaltı

2 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Hdp'ye Polis Baskını: 3 Gözaltı, System.String[]
HDP Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemi başlatan HDP'li milletvekili Leyla Güven'e destek vermek için bir grup, partilerinin Diyarbakır il binasında açlık grevi eylemi başlattı. Sabah saatlerinde binaya gelen güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevine katılan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyet binasına götürüldü.

(Aydın Yorat/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Sabah, Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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