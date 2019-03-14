Hdp'ye Polis Baskını: 3 Gözaltı
2 saat önce
HDP Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır
İl Başkanlığında açlık grevi eylemi yapanlara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
için açlık grevi eylemi başlatan HDP'li milletvekili Leyla Güven
'e destek vermek için bir grup, partilerinin Diyarbakır il binasında açlık grevi eylemi başlattı. Sabah
saatlerinde binaya gelen güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevine katılan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyet binasına götürüldü.
(Aydın
Yorat/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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