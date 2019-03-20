Son Dakika Haberleri: Hdp'ye Sözde Mahkemede Yargılama ve PKK Adına Yağma Operasyonu: 11 Gözaltı

Hdp'ye Sözde Mahkemede Yargılama ve PKK Adına Yağma Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

HDP Adana İl Başkanlığında "sözde mahkemede yapılan sözde yargılama" ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddialarıyla ilgili 11 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Hdp'ye Sözde Mahkemede Yargılama ve PKK Adına Yağma Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
HDP Adana İl Başkanlığında "sözde mahkemede yapılan sözde yargılama" ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddialarıyla ilgili 11 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Hakların Demokratik Partisi (HDP) Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan "sözde mahkemede yapılan sözde yargılama" ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddialarıyla ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "yağma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Adana ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ayrıca HDP İl Başkanlığı binası ile Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında mahkeme kararı gereğince arama yapılıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'ye Sözde Mahkemede Yargılama ve PKK Adına Yağma Operasyonu: 11 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]