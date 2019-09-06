HDP'ye tepkiler çığ gibi büyüyor

Çocuğuna kavuşmak isteyen aileler HDP önünde toplanıyor

Ailelere STK ve vatandaşlardan destekler sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 22 Ağustos tarihinde terör örgütüne götürülmek üzere oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Hacire Akar'ın başlattığı HDP'ye tepki akımı çığ gibi büyüyor. Hacire Akar'ın yaptığı eylem sonrasında oğluna kavuşması çocukları dağa kaçırılan annelere ışık oldu. Çocuklarına kavuşmak isteyen anneler akın akın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılmaya başladı.

Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı ve 24 Ağustos'ta oğluna kavuştuğu için sonlandırdığı eylem, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere gün doğurdu. HDP aracılığıyla çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aileler teker teker eylem kararı aldı. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütlerine katıldığını ileri süren aileler, yeni HDP aracılığıyla geri getirilmesini istiyor. Daha önce kimsenin tepki eylemi yapmaya cesaret edemediği HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparak bu algıyı kıran Hacire Akar'ın ardından çocuklarına kavuşmak isteyen aileler tepki eylemi başlattı. Hacire Akar'dan sonra çocuğuna kavuşmak isteyen Biçer ailesi fertleri tarafından 03 Eylül tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan tepki eylemi her gün genişleyerek dördüncü gününde 10 aileye ulaştı. İkinci dalga olarak başlatılan HDP'ye tepki eyleminde Biçer ailesinden sonra Çetinkaya, Begdaş, Akkoyun, Yapalak, Kaya, Altıntaş, Özbey, Savur ve Balta aileleri olmak üzere toplam 10 aile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılarak bu akımı çığ gibi büyüttü.

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz"

Çocukları terör örgütüne kaçırılan aileler tarafından başlatılan eylemlere katılan anne ve babalar, çocuklarını almadan eylemlerine son vermeyeceklerini ve bu konuda çok kararlı olduklarını söyledi. Eyleme katılan ve 4 ay önce 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın HDP kanalı ile terör örgütüne kaçırıldığını ileri süren acılı baba Celil Begdaş, oğlunun geri getirilmemesi durumunda HDP önünde ölüm orucuna başlayacağını söyledi. Aileler çocuklarını almadan başlattıkları eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirerek, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kendimi de yakarım, HDP'yi de yakarım"

5 yıl önce oğlu Arafat Balta'nın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta, HDP önündeki tepki eylemine katılarak ailelere destek verdi. Oğlunun fotoğrafını elinden düşürmeyen Sabiha Balta Zazaca yaptığı açıklamada oğlunu almadan buradan gitmeyeceğini söyledi. Balta, "Kendimi de yakarım, HDP'yi de yakarım. Oğlum buraya gelecek" diye konuştu.

"Batsın sizin Kürdistan davanız"

Geçtiğimiz gün amcası ile yengesinin yaptığı eyleme destek vermek üzere HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına gelen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Aysel Bozkurt tarafından HDP'lilere tokat gibi sözler sarf etmişti. Eylem yapan aileleri il başkanlığı önünden uzaklaştırmaya çalışan HDP'liler ile tartışan Aysel Bozkurt'un HDP'lilere söylediği sözler eyleme damgasını vurmuştu. Aysel Bozkurt, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'yı geri alabilmek için HDP önünde oturma eylemi yapan amcası Şahap Çetinkaya ve yengesi Fevziye Çetinkaya'ya destek için katıldığı eylemde HDP'lilerin tepkilerine duyarsız kalamayarak "Batsın sizin Kürdistan davanız. Oğullarınız özel okullarda, karılarınız plajlarda. Kürdistan diyenlerin çocukları en iyi okullarda okuyor. Ama fakirin çocuğu dağlarda ölüyor. Dağa gönderecek çocuğumuz yok. Artık yeter" diye verdiği tepki HDP'lilere tokat etkisi oluşturmuştu.

STK temsilcileri eyleme destek verdi

Anneler tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan tepki akımına Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri de destek verdi. Eyleme Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları açıklamalarla destek verdi. Sözen ve Gündüz, annelerin haklı eylemlerinde sonuna kadar destekçileri olacaklarını ve bütün herkesi bu haklı eyleme destek vermeye davet ettiklerini söyledi. Şehit aileleri ve gazi dernekleri ile bazı sendikalar da anneleri telefonla arayarak eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.