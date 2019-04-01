HDP: Yeni bir sayfayı hep birlikte açtık
59 dakika önce
HDP, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Şu çok açık ki, yeni bir sayfayı hep birlikte açtık" ifadesini kullandı.
HDP
, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Şu çok açık ki, yeni bir sayfayı hep birlikte açtık" ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:01
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