Son Dakika Haberleri: HDP: Yeni bir sayfayı hep birlikte açtık

HDP: Yeni bir sayfayı hep birlikte açtık

59 dakika önce

HDP, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Şu çok açık ki, yeni bir sayfayı hep birlikte açtık" ifadesini kullandı.

HDP: Yeni bir sayfayı hep birlikte açtık, System.String[]
HDP, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Şu çok açık ki, yeni bir sayfayı hep birlikte açtık" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:01 

Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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