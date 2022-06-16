HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı

16.06.2022 15:41
HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler eylemlerini sürdürürken, geçtiğimiz hafta müzik açamayan HDP, bu hafta yine müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler eylemlerini sürdürürken, geçtiğimiz hafta müzik açamayan HDP, bu hafta yine müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 38 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Geçtiğimiz hafta müzik açamayan HDP, yine annelerin sesini bastırmaya çalıştı.

"Sesimizi bastırmak için müzik açıyorlar"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, HDP'nin annelerinden sesinden korktuğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta aldığı cezadan dolayı müziği kapatan HDP'nin bu hafta yine müzik açtığını ifade eden Sancar, "Onlar sesimizden ve nefesimizden korkuyor. Bu yüzden de sesimizi bastırmak için müzik açıyorlar. Onlar bizi yıldıramaz. Biz geri adım atmıyoruz ve kararlıyız. Hakkımız olan çocuklarımızı HDP ve PKK'dan alacağız" dedi.

"Onlar müzik açarak sesimizi bastıramaz"

Vanlı annelerin eylemine Bitlis'ten gelerek katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert ise "Bir buçuk yıldır burada eylem yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta HDP'nin müziğini kıstık ama bu hafta yine müzik açtılar. Biz durmayacağız ve onları bitireceğiz. Onlar müzik açarak sesimizi bastıramaz. Biz anneler ve babalar olarak onları bitireceğiz" diye konuştu. - VAN

HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı
HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı
HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı

YORUMLAR
500
Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı artıyor Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı artıyor
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement