HDP yöneticileri terör operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

HDP yöneticileri terör operasyonunda gözaltına alındı
19.03.2021 09:54
Kocaeli'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ
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