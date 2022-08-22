Video: Çin, Sabit Yüksek Manyetik Alan Araştırmasında Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Video: Çin, Sabit Yüksek Manyetik Alan Araştırmasında Dünya Rekoru Kırdı

22.08.2022 11:41
Video: Çin, Sabit Yüksek Manyetik Alan Araştırmasında Dünya Rekoru Kırdı

HE XİYUE, Xinhua muhabiri: "Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fizik Bilimi Enstitüleri'ndeyiz.

HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fizik Bilimi Enstitüleri'ndeyiz. Şu anda, buradaki bilim insanları muhtemelen dışarıdaki havadan daha sıcak duygular içindeler, çünkü bugün (Cuma), 23 yıldır aşılamayan bir dünya rekorunu kırdılar. Buradaki bilim insanları sabit bir yüksek manyetik alan yarattılar. Bu, Dünya'nın manyetik alanının 900.000 katından daha fazla. Çinli bilim insanlarının neden yüksek manyetik alanda atılım yapmak için çabaladığını öğrenmek ister misiniz? Bir göz atmak için bugün bizi takip edin!"

HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Şimdi Yüksek Manyetik Alan Bilimi Merkezi'nin merkezi kontrol odasındayız. Buradaki bilim insanları kısa süre önce 45,22 Tesla değerinde bir sabit alan yarattılar ve bir dünya rekoru kırmanın büyük sevincini yaşıyorlar. Bu büyük atılım hakkında daha fazlasını öğrenmek için gelin bir bilim insanı ile konuşalım."

FANG ZHEN, Hefei Fizik Bilimi Enstitüleri'nde bilim insanı:

"Yüksek manyetik alan, bilimin sınırlarını keşfetme açısından en uçta yer alan deneysel durumdur. Yeni fenomenlerin keşfedilmesinde ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde yeri doldurulamaz bir rol oynar. Bu sefer kırdığımız 45,22 Teslalık dünya rekoru, insanlığın, manyetik alanları manipüle etme kabiliyetini yeni bir boyuta taşıdı. Nasıl mikroskop altındaki nesneleri 10 kat yerine 100 kat büyüttüğümüzde daha net görebiliyorsak, manyetik alan ne kadar güçlüyse, maddenin iç yapısını araştırmakta o kadar yararlı olur. Bu, insanoğlunun doğa yasalarını keşfetmesi ve yeni teknolojiler geliştirmesi için daha iyi koşullar sağlayabilir. Şu anda, sabit yüksek manyetik alan deneysel cihazımız, fizik, kimya, malzeme bilimi, canlı bilimi ve mühendislik teknolojisi dahil olmak üzere birçok alanda ileri teknoloji araştırmalarında araştırmacılara destek veriyor. Cihaz bir dizi önemli sonuca ulaştı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin, Sabit Yüksek Manyetik Alan Araştırmasında Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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