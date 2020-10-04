'Heart of Antalya'da Azerbaycan'a anlamlı destek - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın da ikinci büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya', Azerbaycan'a destek için 'İki devlet tek millet' yazısı ve iki ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki AkturPark içinde yer alan, Türkiye'nin en büyük, Londra'daki dönme dolaptan sonra Avrupa'nın ikinci büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya'da (Antalya'nın kalbi) Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a düzenlediği saldırılar kınandı. Kentin birçok noktasından görülebilen, 400 ton ağırlığında ve 42 kabinli 90 metre yüksekliğinde olan dönme dolap, Azerbaycan'a destek için 'İki devlet tek millet' yazısı ve iki ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı.