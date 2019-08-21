Son Dakika Haberleri: Hearthstone Masters Tour Seoul'un Şampiyonu Felkeine oldu
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Hearthstone Masters Tour Seoul'un Şampiyonu Felkeine oldu

1 saat önce

Kupanın sahibi, ülkesi Fransa'ya 88.739 dolarlık ödülün yanında şampiyonluk kupası ve Orange ile Fenomeno ile birlikte Avrupa Grandmaster'ı olma şansına sahip olarak döndü.

Hearthstone Masters Tour Seoul'un Şampiyonu Felkeine oldu, System.String[]

Hearthstone Masters Tour'un Seoul ayağında final maçları iki Fransız, Théo "Felkeine" Dumont ve Martin "Zhym" Prêté, arasında oynandı. Her iki oyuncu da Highlander Mage destesiyle karşılaşmaya çıktı.

İki oyuncu da maçı son derece hızlı bir tempoda sürdürdü ve hamlelerini henüz kartların animasyonları bile tamamlanmadan yaparak nefes nefese bir karşılaşmaya imza attı. Arka arkaya atılan Arcane Keysmith'ler ve SN1P-SN4P'ler sayesinde karşılaşmanın temposu bir saniye bile düşmedi.

Duygularını "Hâlâ inanamıyorum," şeklinde ifade eden Felkeine, "Üç gün önce maçlara 1-1'lik bir sonuçla başladım ama şimdi buradayım!" dedi.

Kupanın sahibi, ülkesi Fransa'ya 88.739 dolarlık ödülün yanında şampiyonluk kupası ve Orange ile Fenomeno'nun yanında Avrupa Grandmaster'ı olma şansına sahip olarak döndü.

Hearthstone'da heyecan 23 Ağustos Cuma günü Hearthstone Grandmasters'ın ikinci sezonunun başlamasıyla devam edecek. İkinci sezonda dünyanın en iyi 48 Hearthstone oyuncusu kendi bölgesinin şampiyonu olmak için yarışırken aynı zamanda da 2019 BlizzCon'da gerçekleşecek Global Finals'da yer almak için karşı karşıya gelecek.

Nefes Nefese Dizisi, Avrupa, Fransa, Seul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:34 Kaynak: Bültenler
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