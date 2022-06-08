Hearts Of Iron IV: By Blood Alone DLC'si duyuruldu - Son Dakika
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Hearts Of Iron IV: By Blood Alone DLC'si duyuruldu

08.06.2022 11:01
Hearts Of Iron IV: By Blood Alone DLC'si duyuruldu

Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Hearts of Iron 4'ün yeni DLC'si duyuruldu. İtalya, Etiyopya ve İsviçre için odak ağaçlarını elden geçirecek yeni DLC'nin duyuru fragmanı yayınlandı.

Paradox Interactive'in geliştirdiği strateji savaş oyunu Hearts of Iron IV için yeni bir genişleme olan By Blood Alone'da çeşitli alternatif geçmişleri keşfedin. İtalya, Etiyopya ve İsviçre için yeni odak ağaçları bir dizi olası yol açmaktadır. Ayrıca gökyüzünü fethederken kendi savaş uçaklarınızı da tasarlayabileceksiniz.

HEARTS OF IRON 4'ÜN YENİ DLC'Sİ DUYURULDU

İkinci Dünya Savaşı'nı ele alan popüler strateji oyunu Hearts Of Iron 4'ün yeni DLC'si By Blood Alone duyuruldu. Yeni DLC ile birlikte üç ulus için yeni alternatif tarih seçenekleri ve oynanış çeşitliliği ekleniyor.

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BY BLOOD ALONE İLE EKLENECEK YENİ ÖZELLİKLER

  • Yeni İtalya Odak Ağacı: Mussolini'nin İtalyasının tarihsel yolunu takip et veya monarşinin gücünü geri getirerek, ülkeyi Komünist devrime götürerek veya demokrasiyi öne çıkararak tarihi yeniden yaz.
  • Yeni Etiyopya Odak Ağacı: İtalyan işgalcileri yenmek için zoru başar veya eşsiz Sürgündeki Hükümet becerilerini kullanarak ülkeni fetheden güce karşı yurt dışından direnç göster.
  • Yeni İsviçre Odak Ağacı: Fransa, Almanya ve İtalya tarafından çevrelenmiş dağlık ülke İsviçre, gücünü tarafsızlığına, rekabet içindeki fraksiyonlar ve büyük güçlerin hamleleri arasındaki denge politikasına borçlu.
  • Yeni Barış Konferansı Seçenekleri: Haritanın belli bölgelerini, hatta bütünüyle ülkeleri silahsızlandır, yenilen güçlerin ana muharebe gemileri için para teklif et veya düşman kaynakları ya da fabrikalarının kontrolünü tazminat olarak eline al.
  • Uçak Tasarımcısı: Hıza öncelik veren çevik önleme uçaklarından, yükseklerden yere tonlarca yıkım döken dayanıklı bombardıman uçaklarına, kendi uçaklarını tasarla ve inşa et.
  • Birim Madalyaları: Her bölüğün başarılarının günlüğü sayesinde performanslarını izleyebilecek, hatta bölük komutanlarına savaş alanındaki faaliyetleri için ödül olarak eşsiz madalyalar bile verebileceksin.
  • Ambargo Etkileşimi: Yeni diplomatik etkileşimle düşmanlarına ambargo koy, yeterince dünya baskısına sahip olmaları halinde seninle ticaret yapmalarına engel ol.
  • Yeni Birim Modelleri: İtalya, Etiyopya ve İsviçre için 20'den fazla yeni birim modeli
  • Yeni Uçak Modelleri: 67 yeni uçak modeli
  • 12 Yeni Müzik Parçası
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