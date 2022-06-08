Hearts Of Iron IV: By Blood Alone DLC'si duyuruldu

Paradox Interactive'in geliştirdiği strateji savaş oyunu Hearts of Iron IV için yeni bir genişleme olan By Blood Alone'da çeşitli alternatif geçmişleri keşfedin. İtalya, Etiyopya ve İsviçre için yeni odak ağaçları bir dizi olası yol açmaktadır. Ayrıca gökyüzünü fethederken kendi savaş uçaklarınızı da tasarlayabileceksiniz.

HEARTS OF IRON 4'ÜN YENİ DLC'Sİ DUYURULDU

İkinci Dünya Savaşı'nı ele alan popüler strateji oyunu Hearts Of Iron 4'ün yeni DLC'si By Blood Alone duyuruldu. Yeni DLC ile birlikte üç ulus için yeni alternatif tarih seçenekleri ve oynanış çeşitliliği ekleniyor.

BY BLOOD ALONE İLE EKLENECEK YENİ ÖZELLİKLER