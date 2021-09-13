HEAŞ ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalandı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi ve İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında uçak bakım hangarı ile hangar apronu yapımı ve işletilmesi konusunda arazi kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında, Genel Havacılık apronuna komşu bölgede yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğündeki arazi, 20 yıllığına REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ'ye kiralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, imzalanan sözleşmeyle havalimanına yabancı yatırımcıların da ilgisinden memnuniyet duyduğunu, pandeminin devam ettiği dönemde de yatırımların sürmesinin sevindirici olduğunu ve uluslararası şirketlerin Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelişimine ve büyümesine olan inancının perçinlendiğini belirterek, "HEAŞ ile REDSTAR arasındaki bu iş birliğinin uzun soluklu olmasını diler, kendilerine çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Emre Dursun da öncelikle Türkiye, ardından da kurumlar adına imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, şunları aktardı:

"Pandemi şartlarının sektörü derinden etkilediği bu günlerde ülkemiz havacılık sektörü dinamiklerine olan inancımız çerçevesinde istihdam ve döviz girdisi yaratacak bu projeye imza atmaktan gurur duyduk. Süreç içerisinde bizlere destek ve anlayışını esirgemeyen Hüseyin Sağlam ve HEAŞ ailesine teşekkürlerinizi sunarız."