HEAŞ'ın yenilenen logosunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika

HEAŞ'ın yenilenen logosunun tanıtımı yapıldı

08.01.2021 13:01
HEAŞ'ın yenilenen logosunun tanıtımı yapıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye'de her vizyon projesinde başlangıçta bir dizi mırın kırın seslerin çıktığını her zaman işittik ama ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar daha sonra defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye'de her vizyon projesinde başlangıçta bir dizi mırın kırın seslerin çıktığını her zaman işittik ama ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar daha sonra defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler." dedi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), kuruluşunun 20. yılında, kurumun yenilikçi, dinamik ve teknolojiye paralel gelişim sağlayan yönünü vurgulamak amacıyla logosunu revize etti.

20. kuruluş yılı kutlaması ve yeni logo tanıtımı için pandemi kurallarına uygun olarak açık havada ve sosyal mesafe gözetilerek tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kurumun Sabiha Gökçen Havalimanı girişindeki Genel Müdürlük binası bahçesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HEAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demirel, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak ve kurum çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. İsmail Demir, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının daha önce Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından büyük bir vizyonla oluşturulan İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi'nin (İTEP) önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Demir, havaalanı kurulurken bir takım çatlak seslerin çıktığını hatırlatarak, "Türkiye'de her vizyon projesinde başlangıçta bir dizi mırın kırın seslerin çıktığını her zaman işittik ama ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar daha sonra defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde geliştirilen ileri teknolojinin ve yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sivil alana da hizmet vermeyi amaçladığını belirten Demir, bu açıdan sadece HEAŞ değil İTEP bölgesindeki tüm Savunma Sanayi Başkanlığı varlıklarının temelde Türkiye'de milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Savunma Sanayi Başkanlığının bir parçası olan HEAŞ'ın teknoloji üretmese de teknolojiyi kullanan ve bu anlamda katma değer oluşturan bir yapı olduğunu vurgulayan Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"HEAŞ'ın hedeflediği anlayışlar ve yaklaşımlarla bu havalimanı bugünlere geldi. Kendi paydaşlarıyla beraber bir bütünlük içinde çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edecektir. HEAŞ'ın 20. yılını kutluyor, bu gelişim sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci daha da ileri taşımak üzere azimle çalışmak gayretinde olan kadroya da gayretleri için teşekkür ediyorum. Yarınlarını daha da güzel yapacaklarına inanıyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah daha iyi, daha güzel günlere hep beraber erişeceğiz ve buradaki paydaşlarımızla beraber bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin kalkınma hamlesinde milli teknoloji hamlesinde önemli bir yer tutacağız."

Sabiha Gökçen'in başarısı sınırları aştı"

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının 20 yıldır tek pistli operasyon ile büyük başarılara imza attığını belirterek, "2001'den bu yana her yıl katlanarak artan uçak ve yolcu sayısıyla havalimanımız günden güne büyümüş ve başarısı ulusal sınırları aşıp uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen bir havalimanı haline dönüşmüştür." dedi.

HEAŞ olarak, 20 yıldır küresel pazarda var olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Sağlam, "Elbette bu var olmanın hikayesinde her zaman arkamızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızın yükselen yıldızı Savunma Sanayii Başkanlığımızın olduğunu hissetmemizin önemi çok büyüktür. Bu nedenle Savunma Sanayii Başkanlığımızın bir parçası olmanın gururunu tüm HEAŞ ailesi olarak yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

2021 yılında şirket genelinde dijital dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak "Paperless (Kağıtsız) operasyon"a geçmeyi de hedefledikleri belirten Sağlam, marka yatırım ve çalışmalarına da ağırlık verdiklerini dile getirdi.

HEAŞ'ın yeni logosu

20. yılında, yenilikçi, dinamik ve modern teknolojiye uygun gelişim sağlayan yönünü vurgulamak adına HEAŞ logosunu yeniden tasarladıkları ifade eden Hüseyin Sağlam, şöyle konuştu:

"Geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri, köklü, sağlam yapımızı, günümüz hedefleriyle birleştirerek yeni bir kurum kimliği oluşturduk. Yeni logomuz, HEAŞ'ın köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken, aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır. Yeni dönem hedeflerimize, yeni logomuzun sahip olduğu dinamik yapıyla çok daha emin adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki bizi biz yapan hep daha ilerisini hedeflememizdir."

Konuşmaların ardından Genel Müdürlük binasının girişine konulan kurumun yeni logosu, üzerindeki branda çekilerek açıldı. Daha sonra kurumun 20 yıllık öyküsünü anlatan kısa bir tanıtım filmi gösterildi.

Film gösteriminin ardından Genel Müdür Hüseyin Sağlam tarafından kurumun 20 yıllık çalışanlarına birer plaket verildi.

Hüseyin Sağlam, Sabiha Gökçen, İsmail Demir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HEAŞ'ın yenilenen logosunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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