Heathrow CEO: Birleşik Krallık sınır açışını planlamalı

Heathrow Havalimanı CEO'su John Holland-Kaye, Birleşik Krallık hükümetine, sınırları açmayı gündemine alıp, bir plan yapmaya çağırdı.

SkyNews televizyonunun sorularını yanıtlayan Holland-Kaye, havacılık endüstrisinin yeniden çalışma düzenine dönebilmesi için sınırların yeniden açılışına ilişkin bir plana gereksinim olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Bir ülke olarak bu şekilde devam etmememiz olanaksız. Artık sınırlarımızın yeniden açılmasını öngören bir plana ihtiyacımız var. Eğer havacılık endüstrisinin güvenli bir şekilde yeniden çalışmasını sağlayamazsak, tam da ekonomimizin yeniden toparlanması sürecinde yüzbinlerce, hatta milyonlarca istihdamı yitirebiliriz."

Daha önce, Britisih Airways'in ana şirketi, Birleşik Krallık'ın ülkeye girişlerdeki 14 günlük karantina uygulamasına karşı çözüm geliştirmek için çalışmalar yaptığını açıkladı. Yine Rynair CEO'su Michael O'Leary, Birleşik Krallık'ın karantina uygulamasını "saçmalık" diye nitelendirdi ve hiçbir uçuşu iptal etmeyeceklerini açıkladı.