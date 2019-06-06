Son Dakika Haberleri: Heathrow Havalimanı: Sıvı maddeler ve bilgisayarlar güvenlik kontrolünde çantalarda kalabilecek
BBC
Son Dakika Teknoloji Haber

Heathrow Havalimanı: Sıvı maddeler ve bilgisayarlar güvenlik kontrolünde çantalarda kalabilecek

1 saat önce

Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da güvenlik taramalarında bilgisayarlı tomografi teknolojisine geçiliyor.

Heathrow Havalimanı: Sıvı maddeler ve bilgisayarlar güvenlik kontrolünde çantalarda kalabilecek, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da güvenlik taramalarında bilgisayarlı tomografi teknolojisine geçiliyor.

Birkaç yıl içinde yolcuların sıvıları ve dizüstü bilgisayarları güvenlik kontrolünde çantalarından çıkarmalarına gerek kalmayacak.

Heathrow'da güvenlik taramalarında yeni teknolojiye geçilmesi için 50 milyon sterlin (Yaklaşık 365 milyon Türk Lirası) yatırım yapıldı.

Hastanelerde kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazlarına benzeyen teknoloji, çantaların içindeki cisimlerden net görüntü alınmasını sağlıyor.

Güvenlik görevlileri, ayrıntılı 3 boyutlu görüntüleri kolayca inceleyebilecek.

ABD'de kullanılıyor

Bilgisayarlı tomografi tarama teknolojisi halen ABD'deki bazı havalimanlarında kullanılıyor.

Atlanta'daki Hartsfield- Jackson ile Chicago'daki O'Hare bunlardan bazıları.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi, 2020 yılına kadar bu tarayıcılardan 300 adet satın almayı planlıyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:59 
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Teknoloji
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