Heavy rain causes flooding in Turkey's Trabzon
38 dakika önce
TRABZON, TURKEY - JUNE 18: Heavy rainfall causes flooding in Arakli district of Trabzon, a Black Sea province in northern Turkey, on June 18, 2019. .
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:15 Kaynak: AA
TRABZON, TURKEY - JUNE 18: Heavy rainfall causes flooding in Arakli district of Trabzon
, a Black Sea province in northern Turkey, on June 18, 2019. .
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