Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika

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Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak
6 saat önce
Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:53 Kaynak: AA
Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.
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