Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika

Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak

6 saat önce

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.

Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak

Nil Nehri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:53 Kaynak: AA
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