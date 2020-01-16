Hedasi Barajı krizinde 3 ülke uzlaşıya vardı - Son Dakika
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Hedasi Barajı krizinde 3 ülke uzlaşıya vardı

6 saat önce

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında ABD'nin ara buluculuğunda yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinde uzlaşıya varıldı.

Hedasi Barajı krizinde 3 ülke uzlaşıya vardı, System.String[]

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında ABD'nin ara buluculuğunda yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinde uzlaşıya varıldı.

Üç ülkenin yanı sıra görüşmelerde gözlemci olan ABD ve Dünya Bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, Nil Nehri üzerine inşa edilen devasa barajın doldurulmasına ilişkin temel ilkeler konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Hedasi Barajı genellikle yağışların bol olduğu temmuz, ağustos ve eylülde doldurulacak ve kuraklık dönemlerinde Mısır ve Sudan'ın susuz kalmaması için gerekli önlemler alınacak.

Üç ülke temsilcileri 28-29 Ocak'ta Washington'da nihai anlaşma için tekrar bir araya gelecek.

Açıklamada, barajın tamamen dolmasının kaç yıl süreceğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Etiyopya barajın 6 yıl içerisinde doldurmasını isterken, Mısır en az 10 yıl gibi bir süreyi şart koşuyor.

Etiyopya, Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor

Mısır daha önce, barajdan yılda 40 milyar metreküp su bırakılmasını ve Hedasi Barajı'nın doldurulması sırasında kendi ülkesindeki Asvan Barajı'ndaki 165 metre doluluk seviyesinin korunmasını talep etmişti.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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