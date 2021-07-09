Hedasi Barajı krizini BMGK'ye taşıyan Sudan ve Mısır aradığını bulamadı - Son Dakika

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin kollarından birine inşa ettiği Hedasi Barajı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyan Sudan ve Mısır, aradığı desteği bulamadı.

Mısır ve Sudan, Hedasi Barajı gündemiyle toplanan BMGK oturumunda 3 ülke arasındaki anlaşmazlığa Birleşmiş Milletler'in (BM) müdahale etmesini isterken ABD ve Kenya gibi ülkeler Afrika Birliği öncülüğünde başlatılan müzakerelerin sürmesini istedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, bu meselenin çözümü için Afrika Birliği'nin en uygun yer olduğunu ifade ederken Kenya'nın BM Daimi Temsilcisi Martin Kimani de üç ülkenin "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" prensibini gerçeğe dönüştüreceklerine inandıklarını belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise artan tansiyonun düşürülmesini isteyerek muhtemel bir güç kullanımının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Etiyopya Su?, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, toplantıda BMGK'nın Nil suları meselesine karışmaması gerektiğini açıkça savundu.

Tunus'un sunduğu ve barajın doldurulması ve işletilmesine ilişkin kurallar üzerinde anlaşmaya varmak için 6 aylık bir süre boyunca müzakerelere devam edilmesini isteyen tasarı ise oylamaya sunulmadı.

Barajda ikinci kez doldurma işlemi başladı

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da, BMGK'den Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep etmiş, Mısır da barajla ilgili hazırladığı dosyayı 29 Haziran'da BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya, 5 Temmuz'da, Kahire ve Hartum'un tek taraflı bir eylem olarak değerlendirip reddettiği Hedasi Barajı'na su doldurma sürecini ikinci kez başlattığı konusunda Mısır ve Sudan'ı bilgilendirmişti.

Addis Ababa, baraja su doldurulması işlemi ile Hartum ve Kahire'ye zarar verme niyetinde olmadığını, kalkınma amaçlı elektrik üretimi için buna ihtiyacı olduğunu savunmuştu.