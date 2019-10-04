Hedasi Barajı müzakereleri
41 dakika önce
Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi (Nahda) Barajı'yla ilgili olarak Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen müzakereler, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:23 Kaynak: AA
Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi (Nahda) Barajı'yla ilgili olarak Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen müzakereler, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. Toplantı sonrası Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, basına açıklamalarda bulundu.
Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına yalanlama