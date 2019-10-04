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Hedasi Barajı müzakereleri

41 dakika önce

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi (Nahda) Barajı'yla ilgili olarak Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen müzakereler, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi (Nahda) Barajı'yla ilgili olarak Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen müzakereler, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. Toplantı sonrası Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, basına açıklamalarda bulundu.

Hedasi Barajı müzakereleri

Nil Nehri, Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:23 Kaynak: AA
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