Hedasi Barajı müzakereleri

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi (Nahda) Barajı'yla ilgili olarak Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen müzakereler, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. Toplantı sonrası Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, basına açıklamalarda bulundu.