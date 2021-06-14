Hedasi Barajı'nın yapımını üstlenen İtalyan firması Sudan'da protesto edildi - Son Dakika

İtalya'nın Sudan'daki büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Etiyopya'nın Nil Nehri'ndeki Hedasi Barajı'nı inşa eden İtalyan şirketi protesto etti.

Barajın inşasını kınayan protestocular, "Etiyopya Barajı (Hedasi) saatli bir bombadır", "Büyük barajlar inşa etmek Dünya Bankası ilkelerine aykırıdır", "Hedasi Barajı hayatımızı tehdit ediyor" ve "Soykırımı Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Eski Hedasi Barajı müzakere heyeti üyesi Ahmed el-Mufti, elçilik önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sudanlılar olarak Hedasi Barajı'nı inşa eden İtalyan Salini şirketine tepkimizi göstermek için burada toplandık." dedi.

Hedasi Barajı'nın 20 milyon Sudanlının hayatını tehdit ettiğini ileri süren Mufti, "Biz barajdan zararlı çıkan tarafız ve Etiyopya, uluslararası kanunlara aykırı davranıyor. Etiyopya, Sudan vatandaşlarının zararlarını telafi etmeli." diye konuştu.

Olası bir yıkılmada Nil havzasındaki milyonlarca kişinin boğulacağını savunan Mufti, Salini başta olmak üzere baraj inşasına katılan tüm şirketlere dava açacaklarını söyledi.

İtalyan hükümetine sunulmak üzere itiraz dilekçelerini elçilik yetkililerine teslim ettiklerini dile getiren Mufti, bunun ilk eylemleri olduğunu arkasının geleceğini ifade etti.