Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" Projesi

İSTANBUL ( AA ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında, İstanbul Liman İşletmeleri Müdürlüğü öncülüğünde İstanbul Üniversitesinde amatör denizci eğitimi verilerek sınav yapıldı.

İSTANBUL ( AA ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında, İstanbul Liman İşletmeleri Müdürlüğü öncülüğünde İstanbul Üniversitesinde amatör denizci eğitimi verilerek sınav yapıldı.



İstanbul Üniversitesi Yelken Kulübü Komodoru Hasan Şimşek, etkinlikteki konuşmasında, "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" projesine destek vermek amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde ilk kez İstanbul Üniversitesinde amatör denizci eğitimi ve sınavının düzenlendiğini söyledi.



Şimşek, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denize ve denizciliğe olan ilginin artırılması açısından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başlattığı "1 Milyon Amatör Denizci" projesinin çok değerli ve anlamlı olduğunu anlatarak, denizcilik alanında daha çok çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.



İstanbul Liman İşletmeleri Müdürlüğü Denizcilik Uzmanı Muhammed Ali Kart, amatör denizci eğitim ve belgelendirme sınavına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, proje doğrultusunda bugüne denk 7 bin kişiye amatör denizci belgesi verildiğini bildirdi. Kart, ülke genelinde nisan ayına kadar tüm sınav kontenjanlarının dolu olduğunu belirterek, bugünkü sınava 200 denizci adayının katıldığını dile getirdi.



İstanbul Liman İşletmeleri Müdürlüğü Sınav Koordinatörü Rıdvan Şahinler, amatör denizci eğitim ve belgelendirme sınavına 18 yaşından büyük herkesin katılabileceğini ifade ederek, sürücü belgesi ve gemi adamı olur sağlık raporunun başvuruda bulunmak için yeterli olduğunu söyledi.



Bir saatlik pratik eğitimin sonunda düzenlenen sınavda 60 puan ve üstü not alan adaylar başarılı sayılacak ve uluslararası sularda boyu 24 metreye kadar olan tekneleri kullanabilecekleri amatör denizci belgesine sahip olacak.

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