Hedef, 3'üncü doz aşılarını temmuzda yapmaya başlamak! Sonbaharda normalleşme başlayabilir - Son Dakika

Pazar yasağı ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor

Koronavirüsle mücadelede son dönemde hızlanan aşı çalışmalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılmasının ardından, hem pandeminin seyri hem aşı takvimi tüm yaz boyunca izlenecek, sonbahar için yeni bir yol haritası belirlenecek.

HEDEF, SONBAHARDA NORMALE DÖNMEK

Yapılan toplantılara göre takviminin istendiği şekilde devam etmesi durumunda, normal hayatın tüm kurallarına geri dönülecek. Toplumun en az yüzde 70'inin aşılanması ve toplumsal bağışıklığın sonbahar gelmeden oluşturulması planlanıyor.

EYLÜL AYINDA TOPLUMUN %70'İNE İKİ DOZ AŞI YAPILMIŞ OLACAK

Temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için formül geliştirilecek. Aşı akışı aynen böyle devam ederse, ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmayacak. Eylül ayında toplumun yüzde 70'ine iki doz aşı yapılmış olacak. İkinci doz aşıların 4 hafta sonra mı yoksa 6 hafta sonra mı yapılacağına ayrıca karar verilecek.

3. DOZLAR TEMMUZDA

Hürriyet'in haberine göre; hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3. doz aşılar temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirtiliyor. Ancak, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade ediliyor.

AŞIYA ERİŞİM, DAHA DA KOLAYLAŞTIRILACAK

Ayrıca aşı uygulamasının kapsamının genişletileceği belirtildi. Geçen hafta organize sanayi bölgelerinde kurulu mobil aşı merkezleri gibi, eczanelerde aşı uygulaması yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu öğrenildi. Büyük AVM'lerde de aşı merkezleri kurulmaya başlandı. Bunun ilk örneği de Gaziantep'te oldu. Aşılama oranları açısından Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir ilk 5'te yer aldı. Bu oranlara göre toplumsal bağışıklığı ilk bu illerin yakalayacağı hesabı yapıldı.

ÇOCUKLARIN DURUMU NETLEŞMEDİ

Yapılan toplantılarda, 12-18 yaş grubu çocuklara okullar açılmadan aşı yapılması konusu ise halen tartışılıyor. İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkeler, bu yaş grubunu aşı kapsamına aldı.

YAŞ SINIRI 30'A KADAR DÜŞTÜ

Sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, tüm yurtta önceki günden itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1.5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın." mesajını paylaştı.