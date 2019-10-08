Son Dakika Haberleri: Hedef 65 yılın en yüksek ihracat miktarına ulaşmak
Son Dakika Ekonomi Hedef 65 yılın en yüksek ihracat miktarına ulaşmak

Hedef 65 yılın en yüksek ihracat miktarına ulaşmak

51 dakika önce

Almanya'nın Köln şehrinde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen "ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı"nda Marmarabirlik ilgi odağı oldu.

Hedef 65 yılın en yüksek ihracat miktarına ulaşmak, System.String[]

Almanya'nın Köln şehrinde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen "ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı"nda Marmarabirlik ilgi odağı oldu.

Almanya, Köln, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:21 
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