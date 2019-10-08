Hedef 65 yılın en yüksek ihracat miktarına ulaşmak
51 dakika önce
Almanya'nın Köln şehrinde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen "ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı"nda Marmarabirlik ilgi odağı oldu.
Almanya'nın Köln şehrinde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen "ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı"nda Marmarabirlik ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:21
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