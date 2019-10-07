Son Dakika Haberleri: "hedef abd'ye mobilya ihracatını 3 milyar doların üzerine taşımak"
Son Dakika Ekonomi 'hedef abd'ye mobilya ihracatını 3 milyar doların üzerine taşımak'

"hedef abd'ye mobilya ihracatını 3 milyar doların üzerine taşımak"

59 dakika önce

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ana hedeflerinin ABD'ye ihracatı 3 milyar doların üzerine taşımak olduğunu belirtti.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ana hedeflerinin ABD'ye ihracatı 3 milyar doların üzerine taşımak olduğunu belirtti.

Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde yıllık bazda 17.3 artışla 3 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, yalnızca mobilya ihracatının da yüzde 10.27 artışla 2.59 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Ana hedefin ABD'e mobilya ihracatını 3 milyar doların üzerine taşımak istediklerini vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:

"Dünya mobilya dış ticareti 2009-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. Dolayısıyla biz Türkiye mobilya sektörü olarak bu rakamların ne kadarında varlığımızı sürdürebiliriz ona bakmalıyız. Hedef pazarlarımızdan olan ABD'ye ihracat yapan 5 sektörden bir tanesiyiz. Hedefimiz; kısa sürede Amerika'ya 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmek. Biz sektör olarak gücümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazarlardan biri olan Amerika'ya 10 milyar dolar değerinde mobilya satmayalım. Sektör olarak ölçek ekonomisine geçme zamanımız geldi."

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Güleç, Murat Erat, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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