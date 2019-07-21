Son Dakika Haberleri: Hedef aldığı dört kadın vekil ile ilgili Trump'tan yeni yorum: ABD ve İsrail'den özür dilesinler
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Hedef aldığı dört kadın vekil ile ilgili Trump'tan yeni yorum: ABD ve İsrail'den özür dilesinler

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "ırkçı" bulunan söylemlerini yineleyerek, Kongre'nin azınlığı temsil eden dört Demokrat kadın vekilini tekrar hedef aldı. Amerikalı lider söz konusu Kongre üyeleri ile ilgili, "Dört kadın vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum." dedi.

Hedef aldığı dört kadın vekil ile ilgili Trump'tan yeni yorum: ABD ve İsrail'den özür dilesinler, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "ırkçı" bulunan söylemlerini yineleyerek, Kongre'nin azınlığı temsil eden dört Demokrat kadın vekilini tekrar hedef aldı.

Amerikalı lider, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley'i kast ederek, "Dört kadın vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum." dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:22 
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