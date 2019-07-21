Hedef aldığı dört kadın vekil ile ilgili Trump'tan yeni yorum: ABD ve İsrail'den özür dilesinler
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "ırkçı" bulunan söylemlerini yineleyerek, Kongre'nin azınlığı temsil eden dört Demokrat kadın vekilini tekrar hedef aldı. Amerikalı lider söz konusu Kongre üyeleri ile ilgili, "Dört kadın vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, "ırkçı" bulunan söylemlerini yineleyerek, Kongre'nin azınlığı temsil eden dört Demokrat kadın vekilini tekrar hedef aldı.
Amerikalı lider, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley'i kast ederek, "Dört kadın vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:22
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