Hedef Bin 200 Kilometre - Son Dakika

Hedef Bin 200 Kilometre

22.04.2021 17:01
Hedef Bin 200 Kilometre, System.String[]

Geçtiğimiz yıl 100 günde yaklaşık 900 kilometre asfalt çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni asfalt sezonunun açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde asfalt sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, 150 araç ve 300 personelle bin 200 kilometrelik hedef doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Manisalıların daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için asfalt çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı asfalt sezonu açılışını kurban keserek yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Şube Müdürleri, asfalt şantiye şefleri ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı personelleriyle Kırtık Şantiyesi'nde bir araya geldi. Programda Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş da hazır bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, program öncesinde asfalt sezonu öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarıyla ilgili Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan bilgiler aldı. Ardından yol çalışmalarında kullanılacak ekipmanları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt ekipleriyle de sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde geçtiğimiz yıl asfalt noktasında rekora imza atıldığını söyleyen Öztozlu, "Geçen sene 2 tane büyük handikabımız vardı. Bir tanesi pandemi, ikincisi ise TÜPRAŞ'ın bitüm üretimini geçici süre durdurması. Bizim yaklaşık 40-45 günümüze mal oldu. Ama kalan sezonda sizler gece-gündüz çalışarak 45 günlük zamanı telafi ettiniz. 100 günde 900 kilometre yol çalışması yaparak erişilemeyecek bir rekora imza attık" dedi.

Bu Sezonki Hedefimiz Daha Büyük

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ekipman konusunda her türlü desteği verdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Zaten bizler sahaya çıkmış, çalışmaya başlamıştık. Viraj alma, genişletme temel malzemesi serme ve su geçişlerini yapma gibi. Bugün itibariyle bismillah deyip tam anlamıyla sezonu açıyoruz. Bu sezonki hedefimiz biraz daha büyük. Bin 200 kilometre hedefimiz var. Bunda da Allah işi karışmazsa çok rahat bir şekilde sizlerin emekleri sayesinde tamamlayacağımıza eminim. Başta Daire Başkanımız ve şantiye şeflerimiz olmak üzere sizlere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Asfalt Ekiplerine Teşekkür Etti

Asfalt ekiplerine gösterdikleri gayret nedeniyle de teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sizlerin nasıl canla başla çalıştığınızı biliyorum. İnsan üstü gayretle çalışıyorsunuz. Bu çalışma olmasa 100 günde 900 kilometre yol çalışması gerçekleştirilemez. Hepiniz bu süreçte ailenizden feragat ediyorsunuz. Bu çok büyük bir fedakarlık. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

150 Araç ve 300 Personelle Çalışmalar Başladı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, asfalt sezonu öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı. 2021 yılı asfalt sezonu açılışını kurban keserek yaptıklarını dile getiren Kuruçay, "Bu yıl asfalt sezonuna hızlı bir şekilde girmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, desteklerini hiçbir şekilde esirgemedi. Bizim iş makinesi-araç parkımızda 200 adet araç bulunmakta. Bu noktada sathi kaplama çalışmalarında yaklaşık 80 kadar aracımız var. Bu sene 70 araçlık bir filo kiralaması yaptık. Toplamda 150 araç ve 300 personelle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Başkanımız Cengiz Ergün'ün dile getirdiği üzere, sathi kaplama hedefimiz yaklaşık bin 200 kilometre. Evvelden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızın bakım-onarımlarını yaptık. Şantiyelerimize intikallerini de bugün gerçekleştiriyoruz. Kazasız, belasız bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda da Başkanımızın göstermiş olduğu hedefi tamamlamış olarak yeni yolları vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Hedef Bin 200 Kilometre

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hedef Bin 200 Kilometre - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı 82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı         
18:22
Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek         
17:58
Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor         
17:42
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi         
17:09
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi         
16:27
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim         
16:09
Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu         
15:47
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 18:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hedef Bin 200 Kilometre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei