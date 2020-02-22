Hedef bin kilometre - Son Dakika
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Hedef bin kilometre

6 saat önce

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, köylerin acil ihtiyaçlarının yerine getirilmesi amacıyla köy ve nüfus sayısı oranına göre Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne 7,5 milyon TL kaynak aktaracaklarını söyledi.

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Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, köylerin acil ihtiyaçlarının yerine getirilmesi amacıyla köy ve nüfus sayısı oranına göre Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne 7,5 milyon TL kaynak aktaracaklarını söyledi.


Bu yıl bütçede önem verdikleri 2-3 konuyu öne çıkarmaya çalıştıklarını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Bunlardan birisi turizm, Murat Dağı'na ciddi bir kaynak ayırarak bu sene itibarıyla kayak yapılabilir bir noktaya getirdik" şeklinde konuştu.


Simav Gölcük ve Emet Tahtalı'nın turizme kazandırılması için bu yıl çalışmalara başlanacağı müjdesini veren Başkan Yılmaz," İlimizin çok ciddi turizm bölgeleri var. Bunlardan birisi Simav Gölcük, buraya da bu sene 8 bungalov ev yapımını Özel İdare olarak üstlendik. Yine Emet Tahtalı'da çok güzel bir mesire yeri var. Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğiyle buraya da 8 bungalov ev yapımı için kaynak ayırdık. İhale çalışmaları yapılıyor. Bunun yanında Domaniç Kocayla'ya da kaynak ayırdık" ifadelerini kullandı.


Bugüne kadar 600 kilometre gurup yolu yaptıklarını, hedeflerinin ise bin kilometre yol olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kütahya'nın 600 kilometrelik yollarına BSK asfalt yaptık. Geçen sene 140 kilometre yaptık. Bu sene bundan geri kalmayarak bin kilometreyi tamamladığımızda ilimizin grup yollarının yüzde 80-90'nını tamamlamış olacağız. Bu iyi bir nokta, iyi bir yere doğru gidiyoruz. Her yıl bizdeki uygulama Köylere Hizmet Götürme Birliklerine o ilçedeki arkadaşların köylerin acil ihtiyaçlarını yerine getirmesi için kaynak aktarmak. Bu çerçevede hafta içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne köy ve nüfus sayısı oranına göre 7,5 milyon gibi bir kaynağı aktarıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Musa Yılmaz, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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