Hedef Büyükşehir'den başarı gençlerden - Son Dakika
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Hedef Büyükşehir'den başarı gençlerden

14 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Akılı Geçiş Üstünlüğü AGÜS Projesi, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde girişimcilik ödülüne layık görüldü.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Akılı Geçiş Üstünlüğü AGÜS Projesi, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde girişimcilik ödülüne layık görüldü.


Dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olarak kabul edilen ve bu yıl 19-21 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Geçiş Üstünlüğü (AGÜS) projesi damgasını vurdu.


Bu yıl 5.si gerçekleştirilen ve zirve kapsamında Imagine Tomorrow Girişimcilik ve İnovasyon etkinliğinde görücüye çıkan proje, Genç Girişimcilik Kategorisinde "Patent Research Service Support" ödülüne layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesinde devam eden robotik yazılım ve kodlama (ROBOKOD) eğitimleri kapsamında geliştirilen Akıllı Geçiş Üstünlüğü (AGÜS) projesi 20'si genç kategorisinde olmak üzere toplam 70 girişimcinin katıldığı 'Imagine Tomorrow Girişimcilik ve İnovasyon' etkinliğinin gözdesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iştirakiyle açılışı gerçekleştirilen zirvede Furkan Bilgin, Abdullah Davarcı, Eren Kızmaz, Yüksel Ege Çakal, Rudenur Tetik, Hayrunisa Hakyemez ve Emirhan Güleç adlı öğrencilerle Danışman Öğretmen Elif Karakaş tarafından geliştirilen proje, özgün bir fikir olması sebebiyle yarışma jürisinin ilgisini çekti. Daha önce TEKNOFEST İstanbul 2019 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması/ Ulaşım Kategorisi'nde de 11'inci olan AGÜS projesi, ziyaretçilerin de yoğun ilgisini gördü. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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