"Hedef, çelik kapıda dünya markası olmak"
13 dakika önce
Aylık 1.500 - 2.000 arasında üretim gerçekleştiren Elsa Çelik Kapı, küresel marka olma hedefinde.
Aylık 1.500 - 2.000 arasında üretim gerçekleştiren Elsa Çelik Kapı, küresel marka olma hedefinde.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58
Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
Şişli'den Aday Olacağını Açıklayan Sarıgül'den CHP Yönetimine Tepki: Beklemekten Yorulduk
Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar
Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti