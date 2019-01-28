Son Dakika Haberleri: "Hedef, çelik kapıda dünya markası olmak"

"Hedef, çelik kapıda dünya markası olmak"

13 dakika önce

Aylık 1.500 - 2.000 arasında üretim gerçekleştiren Elsa Çelik Kapı, küresel marka olma hedefinde.

Aylık 1.500 - 2.000 arasında üretim gerçekleştiren Elsa Çelik Kapı, küresel marka olma hedefinde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 

Ekonomi
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