Hedef daha yeşil bir Melikgazi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hedef daha yeşil bir Melikgazi - Son Dakika

Hedef daha yeşil bir Melikgazi

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi fidanlığını ziyaret ederek Yalova, Bursa ve Adapazarı'ndan alınan fidanları inceledi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi fidanlığını ziyaret ederek Yalova, Bursa ve Adapazarı'ndan alınan fidanları inceledi.


Daha yeşil bir Melikgazi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin fidanlığını ziyaret ederek yakın zaman önce şehir dışından aldığımız ağaçları inceledik. 2020 yılında Melikgazi'mize altın yılını yaşatarak büyük bir ağaçlandırma yapacağız. Yalova, Bursa ve Adapazarı'nda inceleme ve çalışma yaparak farklı türde 13 bin civarında ağacı almıştık. Özellikle yeni çınar ve ıhlamur gibi 20-25 yaşında ağaçlar aldık. Bunları yakında toprakla buluşturacağız ve Melikgazi'miz daha da yeşillenecek." dedi.


"Melikgazi'de elimizden geldiğince ağaçlandırmadık yer bırakmayacağız." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:


"Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek ve duyarlılık bekliyoruz. Hem ağaçlandırma konusunda hem de sosyal sorumluluk konusunda birçok kişi ve kurumlarla ağaçlandırma çalışması yapacağız. Melikgazi'mizin yeşil olması temel hedefimiz. İnşallah bu konuda rekor kıracağız diye düşünüyorum. Hayırlı olsun." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Adapazarı, Melikgazi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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