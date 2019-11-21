Son Dakika Haberleri: Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
Son Dakika Spor Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu - Son Dakika Spor

Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu

6 saat önce

Milli atletizm antenörü Utku Duman ve milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu, Antalya'da yapılan yeni sezon planlama toplantısı ve 1.etap kampına katıldı.

Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu, System.String[]

Milli atletizm antenörü Utku Duman ve milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu, Antalya'da yapılan yeni sezon planlama toplantısı ve 1.etap kampına katıldı.


Zonguldaklı milli atlatizm antrenörü Utku Duman yetiştirdiği, 110 metre engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu, geçtiğimiz sezon 14.35 derecesiyle milli takım kampına katılma hakkı elde etmişti. Milli atletizm antrenörü Utku Duman ve milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, 11-18 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan milli takım 2019-2020 sezonu planlama toplantısı katılarak kamp yaptı. Kampı verimli bir şekilde geçiren antrenör Duman yönetimindeki Kilcioğlu, kente dönerek çalışmalarına devam ediyor.


Hedef Balkan Şampiyonluğu


Her geçen gün çıtayı bir kat daha yukarıya çıkaran milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu yeni sezonda da hedefleri büyüttü. Kilcioğlu ilk olarak Ocak ayında İstanbul'da 2.etap kampına katılacak. Ardından milli sporcu Doğukan Kilcioğlu ay yıldızlı forma altında Şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Gençler Balkan Şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor.


Atletizm antrenörü Utku Duman; 'İlk etap kampımız verimli geçti'


Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman, ilk etap kampının verimli geçtiğini söyleyerek, "Antalya kampımız verimli geçti. Kampta ilk olarak yeni sezon planlamamızı yaparak ardından ilk etap kampımızı gerçekleştirdik. Doğukan'ın yeni sezonda büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Hedefimiz Şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Gençler Başkan Şampiyonasında şampiyonluk. Bunu yapacak güçteyiz. İnşallah Doğukan ay yıldızlı forma altında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecek"diye konuştu. - ZONGULDAK

Atletizm, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
Yabancıya konut satışında rekor artış Şenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]