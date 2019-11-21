Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu

Milli atletizm antenörü Utku Duman ve milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu, Antalya'da yapılan yeni sezon planlama toplantısı ve 1.etap kampına katıldı.



Zonguldaklı milli atlatizm antrenörü Utku Duman yetiştirdiği, 110 metre engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu, geçtiğimiz sezon 14.35 derecesiyle milli takım kampına katılma hakkı elde etmişti. Milli atletizm antrenörü Utku Duman ve milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, 11-18 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan milli takım 2019-2020 sezonu planlama toplantısı katılarak kamp yaptı. Kampı verimli bir şekilde geçiren antrenör Duman yönetimindeki Kilcioğlu, kente dönerek çalışmalarına devam ediyor.



Hedef Balkan Şampiyonluğu



Her geçen gün çıtayı bir kat daha yukarıya çıkaran milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu yeni sezonda da hedefleri büyüttü. Kilcioğlu ilk olarak Ocak ayında İstanbul'da 2.etap kampına katılacak. Ardından milli sporcu Doğukan Kilcioğlu ay yıldızlı forma altında Şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Gençler Balkan Şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor.



Atletizm antrenörü Utku Duman; 'İlk etap kampımız verimli geçti'



Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman, ilk etap kampının verimli geçtiğini söyleyerek, "Antalya kampımız verimli geçti. Kampta ilk olarak yeni sezon planlamamızı yaparak ardından ilk etap kampımızı gerçekleştirdik. Doğukan'ın yeni sezonda büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Hedefimiz Şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Gençler Başkan Şampiyonasında şampiyonluk. Bunu yapacak güçteyiz. İnşallah Doğukan ay yıldızlı forma altında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecek"diye konuştu. - ZONGULDAK