Son Dakika Haberleri: Hedef, Hatay'daki fiberleşme oranını yüzde 90'a çıkarmak
Son Dakika Güncel Hedef, Hatay'daki fiberleşme oranını yüzde 90'a çıkarmak - Son Dakika

Hedef, Hatay'daki fiberleşme oranını yüzde 90'a çıkarmak

6 saat önce

Türk Telekom Hatay İl Müdürü Erhan Balık, amaçlarının Hatay'daki yüzde 55 seviyesinde olan fiberleşme oranını 2020 yılında yüzde 90'lara çıkarmak olduğunu söyledi.

Hedef, Hatay'daki fiberleşme oranını yüzde 90'a çıkarmak, System.String[]

Türk Telekom Hatay İl Müdürü Erhan Balık, amaçlarının Hatay'daki yüzde 55 seviyesinde olan fiberleşme oranını 2020 yılında yüzde 90'lara çıkarmak olduğunu söyledi.

Balık, Türk Telekom'un il binasında yaptığı açıklamada, 2020 yılı itibariyle Hatay'da ciddi bir yatırım planını devreye sokacaklarını aktardı.

Özellikle fiberleşme konusunda 30 milyon liraya tekabül eden bir yatırım yapacaklarını kaydeden Balık, "Amacımız, Hatay'daki yüzde 55 seviyesinde olan fiberleşme oranını 2020 yılında yüzde 90'lara çıkarmaktır." dedi.

Balık, yarın yapılacak törenle Hatay Türk Telekom Müşteri Merkezi'nin de açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Türk Telekom, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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