Hedef istihdama kazandırmak - Son Dakika

Roman Stratejik Eylem Planı kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde toplantı düzenlendi.



Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020-2021 Tekirdağ İli Roman Stratejik Eylem Planı'nda belirtilen Roman vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, nitelikli ve güvenceli işlerde istihdamının arttırılması hususundaki bilgilendirme toplantısı, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak başkanlığında Tekirdağ İşkur İl Müdürü Yaşar Esen'in katılımıyla ile gerçekleştirildi.



MTAL 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda tertiplenen toplantıda, Kaymakam Demirayak tarafından Muratlı'daki Roman vatandaşlarımızın sorunlarına değinilerek; istihdam edilmelerinin önemine dikkat çekildi.



İşkur İl Müdürü Yaşar Esen de konuşmasında istihdam sağlanması için yapılabilecek kurs ve destek programlarından bahsetti. Toplantıya katılan Roman derneklerinin temsilcilerinin talep ve görüşleri de dinlendi. Toplantıya ayrıca; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topcu, İlçe TSM Başkanı Dr. Cahit Karacı, S.Y.D.V. Müdürü Bilgen Bulak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir, Kazımdirik-Turan Mahallesi Muhtarı Hasan Yüce ile Roman derneklerinin başkan ve yöneticileri katıldı. - TEKİRDAĞ