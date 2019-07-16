Son Dakika Haberleri: Hedef Kamera: Potters'in Sezon Öncesi Dostluğuna Karşı Duisburg
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Hedef Kamera: Potters'in Sezon Öncesi Dostluğuna Karşı Duisburg

2 saat önce

Stoke City, sezon öncesi eğitim kamplarını Hollanda'da sona erdirmek için MSV Duisburg'u ziyaret ederek cumartesi sezonunda halka açık dostluklarını başlattı.

Stoke City, sezon öncesi eğitim kamplarını Hollanda'da sona erdirmek için MSV Duisburg'u ziyaret ederek cumartesi sezonunda halka açık dostluklarını başlattı.
Hedef Kamera: Potters'in Sezon Öncesi Dostluğuna Karşı Duisburg
Stoke City, Hollanda, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05 
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