Hedef Kamera: Potters'in Sezon Öncesi Dostluğuna Karşı Duisburg
2 saat önce
Stoke City, sezon öncesi eğitim kamplarını Hollanda'da sona erdirmek için MSV Duisburg'u ziyaret ederek cumartesi sezonunda halka açık dostluklarını başlattı.
Stoke City
, sezon öncesi eğitim kamplarını Hollanda
'da sona erdirmek için MSV Duisburg'u ziyaret ederek cumartesi sezonunda halka açık dostluklarını başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05
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