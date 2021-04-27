Hedef Kızılelma Derneği'nin evrakları çalındı - Son Dakika

Hedef Kızılelma Derneği'nin evrakları çalındı
27.04.2021 13:52
Adıyaman'da faaliyet gösteren Hedef Kızılelma Derneğinin kapı kilidi kırılarak içeriden dernek üyelerinin bilgilerinin yer aldığı evraklar ve dernek kaşesi çalındı.
Adıyaman'da faaliyet gösteren Hedef Kızılelma Derneğinin kapı kilidi kırılarak içeriden dernek üyelerinin bilgilerinin yer aldığı evraklar ve dernek kaşesi çalındı.
Hırsızlık olayı, Ulucami mahallesi 812 Sokak No: 13'de bulunan Hedef Kızılelma Derneği'nde meydana geldi. Dernek Başkanı Atilla Akan, derneğe geldiğinde kapıdaki asma kilidin kırıldığını fark etti. İçeri girdiğinde eşyaların dağılmış olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında derneğin kaşesi ile üyelerin kayıtlı olduğu ve kimlik bilgilerin yer aldığı evrakın çalındığı fark edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
Son Dakika Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum