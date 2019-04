Hedef Motosiklet Kullanıcıların Güvenliği

Eskişehir'de bir motosiklet kulübü, artan fiyatlardan dolayı alımı zorlaşan motosiklet güvenlik ekipmanlarının ikinci el olarak satıldığı ve takas edildiği bir pazar kurdu.

Güvenlik açısından son derece önem arz eden motosiklet ekipmanları, fiyatların yükselmesinden dolayı el yakıyor. Çareyi kullanılmayan ekipmanların tekrar kullanılır hale gelebileceği ve düşük maliyetlere kaliteli ürünlerin satılıp alınabileceği bir pazar kurmakta bulan Eskişehir Kamp ve Motosiklet Kulübü, bunun üzerine çalışmalar başlattı. Bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında kurulan stantlarda birçok motosiklet kullanıcısı hem satıcı hem de alıcı olarak bulunuyor. Aralarında kask, mont, pantolon ve ayakkabı gibi birçok ürünün bulunduğu stantlarda, bazı motosiklet parçaları da alıcılarını bekliyor.



Bedenleri uymayan ve hala kullanılabilir durumda olan birçok teçhizatın bu pazarda satışa sunulduğunu aktaran Eskişehir Kamp ve Motosiklet Kulübü üyesi Nurhan Güdücübaş, "Elimizde bir sürü teçhizat var, kıyafetlerimiz var; bunlar küçülüyor, büyüyor, daralıyor derken Eskişehir camiasında bunları değerlendirmek istedik. Alışveriş yapalım dedik. Herkes ihtiyacı olan motosiklet ekipmanlarını alsın. En azından daha yüksek fiyatlar yerine, ikinci el olarak daha düşük fiyatlarla almış olurlar. Kazaları önlemenin yolu yok, ama en azından kendimizi korumanın yolunu buluruz diye düşündük" şeklinde konuştu.



"Amacımız herkesin motora ekipmanla binmesini sağlamak"



Döviz kurundaki artışın Türkiye'ye ithal olarak gelen motosiklet ekipmanlarına olumsuz yönde yansıdığını ve bu durumun büyük güvenlik zaafları oluşturduğunu ifade eden Kadir Erkafa, her sürücünün eksik olan donanımını tamamlaması için pazarın kurulduğuna dikkat çekti. 12 yıldır motosiklet sürücüsü olduğunu sözlerine ekleyen Erkafa, "Motosiklete binip kalitesiz ekipmanla binen arkadaşların en azından birer ekipman sahibi olabilmesi için böyle bir organizasyon düşündük ve geliştirdik. Buradaki en büyük amacımız; kaliteli, birçok insanın bütçesinin el verip alamadığı ürünleri alıp kullanmasını ve giymesini sağlamak. Bunların bizim için önemi şu, motosiklette bizim kaportamız; kaskımız, montumuz, pantolonumuz ve botlarımız. Bunun bilincinin de küçükten büyüğe yani motosikletin CC'si ya da markasını ayırt etmeksizin, düşük süratler ya da yüksek süratler fark etmeksizin herkesin ekipmanla motosiklet binmesini sağlayabilmek. Döviz artışıyla birlikte bizim kullandığımız ekipmanların tamamı ithal ürünler. Maalesef ki ülkemizde yerli ürünleri imal edip kullanılabilir durumda bir ekipmanımız yok. Kaliteli, canımızı ve sağlığımızı koruyabilecek bir tamamı yurt dışı menşeli ve ithal olarak geliyor. Dolayısıyla döviz hareketliliğinde biz bunları çok fahiş fiyatlara almak zorunda kalıyoruz. O yüzden öncelikle herkesin bu ekipmanları kullanabilmesi için burada uygun fiyatlı, evimizde kullanmadığımız, arkadaşımız için ya da ailemizin bir ferdi için aldığımız yedek ekipmanların tamamını burada satışa çıkardık. Birinci önceliğimiz, kullanılabilir ürünlerin tekrar kullanılmasını sağlamak, depolarda beklememesini sağlamak. İkinci önceliğimiz de yüzde 60-70 daha uygun fiyatlara herkesin bir ekipman almasını ve kullanmasını sağlayabilmek" ifadelerini kullandı.



"Eve sağlıklı bir şekilde dönmeleri için ekipmanlar ucuzlamalı"



Yalnızca keyfi olarak motosiklet kullanmayan insanların var olduğunun altını çizen Dernek Üyesi Kadir Erkafa, kuryelik gibi meslekleri yapanların evlerine sağlıklı bir şekilde dönmeleri için fiyatların ucuzlaması gerektiğini belirtti. Çok fazla insanın motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini ileten Kadir Erkafa, "Geçen yıl Eskişehir ve Türkiye genelinde çok fazla motosiklet kazasında çok fazla arkadaşımızı kaybettik. Suçu sadece motosiklet ya da araç sürücüsü olarak birbirine bağlamamak gerekiyor. Kaza bu, yaşayabiliyoruz fakat motosikletlilere karşı daha farkında olmaları gerekiyor. Bizim beklentilerimiz şu, her konuda her şeyde yaklaşık 6-7 aydır ÖTV indirimlerimiz var ama biz motosiklet ve motosiklet ekipmanlarında bu indirimiz göremedik. Özellikle biz bu indirimleri istiyoruz ki bizim sağlığımız ve canımız ekipmanımızın ve motosikletlerimizin kalitesine bağlı. Sadece zevkine motosiklet binmeyen arkadaşlarımız da var. Özellikle paketçi arkadaşlarımız, kurye arkadaşlarımız bunlar iş anlamında, evlerine ekmek götürmek manasıyla bu motosikletleri kullanıyorlar. Bu arkadaşlarımızın da en iyi ekipmanı en sağlıklı şekilde akşam evine ekmeğini götürebilmesi için ekipmanlarımızın öncelikle ucuzlaması gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

