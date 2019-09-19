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Hedef "Nuh'un Gemisi"ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak

52 dakika önce

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, "Amacımız Nuh'un Gemisi'ni UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldırmak.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, "Amacımız Nuh'un Gemisi'ni UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldırmak. Yapılacak sondaj ve arkeolojik çalışmalar neticesinde burası asıl miras listesine girdiği zaman bütün dünyada insanların çok büyük ilgisi oluşacak." dedi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platform olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile nisan ayında iş birliği protokolü imzaladıklarını, bu kapsamda UNESCO dünya miras alanları ile ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Nuh'un Gemisi'nin insanlık açısından önemli tarihi unsurlardan olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Nuh'un Gemisi ile ilgili bölünmüşlükler var. Hem Şırnak Cudi Dağı'nda hem de Ağrı Doğubayazıt'ta bilinen alanlar var. İyi ve titiz araştırmalar yapabilir, ciddi ve somut adımlar atabilirsek bütün dünya insanlarına Nuh'un Gemisi'nin gerçek yerini ilan edebiliriz. Buraya 40 yıldır araştırmacıların ilgisi var. Somut adımlar atılmadan, gerekli yasal izinler alınmadan yapılmış çalışmaları kullanamıyoruz."

Yıldız, Nuh'un Gemisi'nin Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için Ağrı Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunduklarını dile getirerek, "Amacımız Nuh'un Gemisi'ni UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldırmak. Yapılacak sondaj ve arkeolojik çalışmalar neticesinde burası asıl miras listesine girdiği zaman bütün dünyada insanların çok büyük ilgisi oluşacak." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023'te 70 milyon turist hedefinin olduğunu, platformun da bu doğrultuda çalıştığını vurgulayan Yıldız, "Nuh'un Gemisi UNESCO yolculuğunda başarıya ulaşınca her yıl 10 milyona yakın turistin orayı ziyaret edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef Nuh'un Gemisi ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak

Fikret Yıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:35 Kaynak: AA
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